Камаз нарастил продажи в 2016 году в России на 15%

Согласно данным специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году КАМАЗ занял 38% от общих продаж грузовых автомобилей. Всего за 12 подотчётных месяцев компании удалось реализовать 20,2 тысячи единиц авто, этот показатель больше на 15% в сравнении с результатами за 2015 год.На втором месте расположился производитель ГАЗ. Его продажи в прошлом году достигли 7,3 тысяч грузовиков, а это говорит об увеличении реализации продукции на 2,8%. Тройку лидеров на рынке России закрывает белорусский производитель МАЗ. Его продажи в прошлом году составили 3,3 тысячи единиц, просев на 9,5%.В декабре прошедшего года объём российского рынка грузовых автомобилей увеличился на 20%.

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