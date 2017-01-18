Камаз нарастил продажи в 2016 году в России на 15%

В 2016 году российский рынок новых грузовых автомобилей увеличился на 4,2% и составил 53,3 тысячи проданных единиц. В данной области несменным лидером остаётся отечественный производитель КАМАЗ.
Согласно данным специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году КАМАЗ занял 38% от общих продаж грузовых автомобилей. Всего за 12 подотчётных месяцев компании удалось реализовать 20,2 тысячи единиц авто, этот показатель больше на 15% в сравнении с результатами за 2015 год.
На втором месте расположился производитель ГАЗ. Его продажи в прошлом году достигли 7,3 тысяч грузовиков, а это говорит об увеличении реализации продукции на 2,8%. Тройку лидеров на рынке России закрывает белорусский производитель МАЗ. Его продажи в прошлом году составили 3,3 тысячи единиц, просев на 9,5%.
В декабре прошедшего года объём российского рынка грузовых автомобилей увеличился на 20%.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171281-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.