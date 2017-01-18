Обновление Google Assastant предоставит возможность проводить платежи

По предварительным данным, в ближайшее время сервис сможет обрабатывать кредитные карты. В последнем бета-обновлении разработчики включили возможность оплаты. Так, с помощью Google Assistant можно будет заказать доставку покупок или вызвать Uber.Эксперты прогнозируют, что компания будет использовать платежи на подобие Alexa от Amazon. Также присутствует упоминание о Assistant с функцией «разделяемых устройств», что должно предотвратить совершение случайной покупки.

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