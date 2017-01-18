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Врачи не рекомендуют мужчинам спать в нижнем белье

Медицинские эксперты отметили связь между мужскими болезнями и привычкой спать в трусах. Врачи считают, что сон в нижнем белье может стать причиной проблем с бесплодием.

Врачи не рекомендуют мужчинам спать в нижнем белье


Ученые из Джерси, занимающиеся мужским здоровьем, после серии исследований сделали вывод о том, что привычка спать в трусах может быть чревата ухудшением качества сперматозоидов и даже бесплодием. Это связано с тем, что в трусах паховая область нагревается во время сна чрезмерно сильно. Зона гениталий и без того отличается повышенной по сравнению с остальным телом температурой, а нижнее белье не позволяет отдавать излишек тепла. Это приводит к нарушению теплорегуляции и «перегреву».

Кроме того, излишек тепла способствует размножению болезнетворных бактерий. Таким образом, врачи рекомендуют мужчинам спать без нижнего белья, утверждая, что подобная привычка будет способствовать хорошему здоровью, причем не только сексуальному.
Среди рекомендаций врачей для улучшения качества спермы также употребление арбузов, устриц, свинины и лука. Даже кофе назван медиками полезным для мужского здоровья. Конечно же, правильного питания недостаточно, необходимо поддерживать физическую активность.


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