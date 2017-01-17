Ученые: Хорошими привычками можно заразиться

В исследовании приняли участие более 1,5 тысяч женщин. Каждую из них попросили пройти анкетирование и рассказать о своих привычках, а также образе жизни их окружения. Оказалось, что социальные нормы влияют на употребление фаст-фуда, занятия спортом, злоупотребление алкоголя и многие другие факторы. Женщины, в окружении которых принято вести здоровый образ жизни, намного чаще “заражались” от своих знакомых, друзей и родственников полезными привычками.Ученые отмечают, что понимание влияния социальных норм на здоровый образ жизни в будущем может помочь популяризировать спорт и правильное питание. Это, в свою очередь, позитивно повлияет на здоровье людей в мире.

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