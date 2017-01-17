В Петербурге тесты Wi Fi в автобусах продлили до марта

В Санкт-Петербурге продолжается тестирование уникального проекта, связанного с наличием в автобусах большой вместимости, курсирующих по маршрутам 39 и 39Э, сервиса Wi Fi. При посадке в автобус, как уточняется, нужно пройти первичную авторизацию на смартфонах, фаблетах и планшетах путём ввода своего мобильного номера.Специалисты компании Net By Net отмечают, что инженеры предприятия «Пассажиравтотранс» обслуживают экспериментальное оборудование и анализирует востребованность предоставляемой услуги, запущенной в пилотной версии. После успешного завершения тестирования будут утверждены варианты дальнейшего присутствия Wi Fi в городских автобусах большой вместимости, курсирующих на маршрутах 39 и 39Э.

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