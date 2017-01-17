В Израиле обнаружен сторожевой форт времен царя Соломона

Вход в крепость расположен в долине Тимна. Экспедиция археолога Эреза Бен-Йосефа из университета Тель-Авива сначала нашла вахтовый лагерь. По мнению ученых, через этот пункт контролировался поток людей, движущейся в форт. Сама крепость была предназначена не только для военных действий, но и представляла собой административно-торговый центр. Постройка форта была произведена в железном веке.Ученые собираются досконально изучить окрестности цитадели и понять систему торговли меди в Тимне. В те времена медь была настолько же ценной, как сейчас нефть. Возможно крепость была крупным рынком сбыта этого металла. Также из-за меди возникало много военных конфликтов. Ученые считают, что найденный форт бесспорное свидетельство того, что в 10 веке до н.э. действительно были нестабильные отношения между торговыми регионами Израиля.

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