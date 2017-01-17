Apple повысит цены на приложения в Британии на 25% из-за слабого фунта

К примеру, те приложения, которые ранее в App Store предлагались по 79 пенсов (0,95 доллара), теперь будут стоить 99 пенсов (1,2 доллара). Программы, стоимость которых для пользователей в США составляет 2,99 доллара, теперь для британцев составит 2,99 фунта стерлингов или 3,6 доллара.Представители Apple сообщили, что изменения в прайсе вступят в силу в течение ближайших семи дней.«Цены в App Store устанавливаются в разных странах под влиянием нескольких факторов – это методы ведения бизнеса, курсы валют, затраты на ведение бизнеса, налоги и так далее. Данные факторы имеют большую или меньшую силу в зависимости от отдельно взятого региона», - говориться в сообщении от Apple.Специалисты Bloomberg подчеркивают, что решение компании о повышении цен для британцев принято после того, как рост потребительских цен в государстве в конце прошлого года достиг максимального показателя за два года на фоне понижения фунта стерлингов.

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