Проникновение иммунной клетки через стенку сосуда показали на видео

Ученые спроецировали движение T-лейкоцита через клеточный слой, образующий стенку кровеносного сосуда, для более точного понимания процессов миграции. Научные специалисты уверены, что знание о перемещении Т-лейкоцитов поможет им в дальнейшем регулировать движение этих клеток.T-лейкоциты предназначены для усиления иммунитета и реакции организма на вредоносные микроорганизмы. Такие клетки обладают уникальной способностью распознавания антигенов. T-лейкоциты распознают чужеродные вещества только, если те находятся на поверхности других клеток.

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