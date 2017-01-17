Проникновение иммунной клетки через стенку сосуда показали на видео

Израильские ученые сняли на видео процесс проникновения T-лейкоцита через эндотелий. Миграция клеток осуществляется в организме для включения работы иммунной системы.
Ученые спроецировали движение T-лейкоцита через клеточный слой, образующий стенку кровеносного сосуда, для более точного понимания процессов миграции. Научные специалисты уверены, что знание о перемещении Т-лейкоцитов поможет им в дальнейшем регулировать движение этих клеток. T-лейкоциты предназначены для усиления иммунитета и реакции организма на вредоносные микроорганизмы. Такие клетки обладают уникальной способностью распознавания антигенов. T-лейкоциты распознают чужеродные вещества только, если те находятся на поверхности других клеток.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171244-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.