Россия и США завершают переговоры о полете на Венеру

Идея о сотрудничестве с NASA появилась в Роскосмосе еще три года назад. Тогда научные сотрудники предложили американским ученым принять участие в непилотируемой миссии «Венера-Д». Проект подразумевает собой постройку наземной станции на поверхности второй планеты от Солнца для длительного изучения состава ее воздуха и грунта.Реализация миссии застопорилась из-за кризиса на Украине. Летом 2015 года проект решили возобновить, несмотря на отсутствие финансирования Роскосмоса. В начале ноября журналистам стало известно, что NASA все же собирается помочь реализовать «Венеру-Д».NASA и Роскосмос собираются показать комиссии список необходимых инструментов для зонда. На данный момент космические структуры имеют весьма отдаленный вид проекта «Венера-Д». Бюджет миссии потянет на 2,5 миллиарда долларов. Эта сумма включает постройку и работу орбитального аппарата с сроком действия три года и зонд, который ненадолго приземлится на поверхность Венеры.Большую часть реализации проекта возьмет на себя Роскосмос. Русские ученые построят орбитальную станцию и ракету-носитель Ангара А5, а также разработают систему вывода космического аппарата. Сотрудники NASA возьмут на себя ответственность за вспомогательные системы и инструментарий для миссии «Венера-Д»Ученые хотят понять почему атмосфера Венеры вращается быстрее самой планеты. В будущем научные специалисты также займутся поисками следов жизни на второй планете Солнечной системы. Старт миссии запланирован на 2025-2026 года. Если власти России включат «Венеру-Д» в федеральную программу 2016-2025 годов, то проект реализуют намного быстрее.

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