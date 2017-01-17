Авторизация
 
  • 09:19 – Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro 
  • 09:19 – Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться 
  • 09:15 – «Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео 
  • 09:14 – Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России 


NVIDIA планирует выпустить портативную консоль Shield 2

NVIDIA планирует выпустить портативную консоль Shield 2. Релиз технического устройства должен произойти уже в ближайшее время.

NVIDIA планирует выпустить портативную консоль Shield 2


Пока компания тщательно скрывает подробности технического оснащения Snield Portable 2. Базируясь на внешнем виде новинки, эксперты прогнозируют, что она совсем не далеко уйдет от оригинальной консоли. Скорее всего, функциональность аппарата будет поддерживать чип Tegra K1 или Tegra X1 с пониженной частотностью.

Напомним, анонс первого поколения девайса состоялся четыре года назад. За это время компания практически не занималась обновлением консоли, сосредоточив свое внимание на разработке планшетов Shield Tablet/Tablet K1 и приставок Shield и Shield Pro.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171222-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4982
+0.01%
74.1094
+0.75%
1.1700
+0.35%
0.2085
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 747
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 241
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 209
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 132
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 131
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 1 073
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 068
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 962
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Компания Onda выпустила планшет «два в одном» V10 Pro
  • 09:19
  • 0
  • 0
Ученые: Ревнивые люди склонны ярко одеваться
  • 09:19
  • 0
  • 0
«Жги Марина! Жги!»: Пьяный позор первой леди Украины шокировал общественность, попав на видео
  • 09:15
  • 0
  • 0
Hyundai рассекретила стоимость и дату выхода нового i30 для России
  • 09:14
  • 0
  • 0
Светлана Бондарчук шокировала поклонников, показав себя в позе «гинекологического кресла»
  • 09:14
  • 0
  • 0
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
  • 09:12
  • 0
  • 0
Костя Иванов встал на защиту Саши Гозиас
  • 09:11
  • 0
  • 0
Беременная Тата Абрамсон не против окунуться в прорубь на Крещение
  • 09:11
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров