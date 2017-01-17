NVIDIA планирует выпустить портативную консоль Shield 2. Релиз технического устройства должен произойти уже в ближайшее время.
Пока компания тщательно скрывает подробности технического оснащения Snield Portable 2. Базируясь на внешнем виде новинки, эксперты прогнозируют, что она совсем не далеко уйдет от оригинальной консоли. Скорее всего, функциональность аппарата будет поддерживать чип Tegra K1 или Tegra X1 с пониженной частотностью.
Напомним, анонс первого поколения девайса состоялся четыре года назад. За это время компания практически не занималась обновлением консоли, сосредоточив свое внимание на разработке планшетов Shield Tablet/Tablet K1 и приставок Shield и Shield Pro.
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