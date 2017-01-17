«Почта России» установила 150 систем электронной очереди

Формат обслуживания населения в почтовых отделениях меняется, тому показатель внедрение электронных очередей. Таким образом будет и контролироваться качество работы оператора, а также время обслуживания клиента станет куда быстрее.В прошлом году «Почта России» взяла лизинга в полтора тысячи аппаратно-программных комплексов. В нынешнем году будет приобретена партия в таком же объёме.

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