Ученые принялись за создание карты Солнца

Изучение Солнца для ученых - довольно сложный процесс. Получить данные “послойно”, учитывая “длинные” и “короткие” микроволны, при помощи обычного телескопа нереально. Тем более, что некоторая техника не выдерживает яркости звезды и ломается.При помощи ALMA ученые смогут изучить атмосферу небесного светила, создать его подробную карту и научиться прогнозировать магнитные бури, которые влияют на жизнь землян. Перед началом исследований специалисты провели серьезную настройку телескопа, и в ближайшее время он будет работать только для изучения нашей звезды.

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