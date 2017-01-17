Ученые принялись за создание карты Солнца

Ученые Европейской южной обсерватории начали использовать самый мощный микроволновый телескоп на Земле ALMA для изучения Солнца. С его помощью они планируют создать карту атмосферы звезды.
Изучение Солнца для ученых - довольно сложный процесс. Получить данные “послойно”, учитывая “длинные” и “короткие” микроволны, при помощи обычного телескопа нереально. Тем более, что некоторая техника не выдерживает яркости звезды и ломается.
При помощи ALMA ученые смогут изучить атмосферу небесного светила, создать его подробную карту и научиться прогнозировать магнитные бури, которые влияют на жизнь землян. Перед началом исследований специалисты провели серьезную настройку телескопа, и в ближайшее время он будет работать только для изучения нашей звезды.
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