Названа точная дата анонса и стоимость Samsung Galaxy S8

По предварительным данным, презентация смартфона должна состоятся 29 марта. Ранее гаджет будет продемонстрирован только узкому кругу представителей СМИ.Приобрести устройство можно будет гораздо позже – с 24 по 30 апреля. Представители компании признаются, что все отсрочки связаны с производственными проблемами и строгой проверкой качества. Стоимость Galaxy S8 составит 849 долларов.Известно, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 835, дисплей с разрешением в 840х260 мегапикселей, «улучшенную камеру» и «сглаженный» дизайн. Кроме того, не исключено появление двойного объектива для повышения качества изображения и дактилоскопического сканера.

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