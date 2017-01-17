Названа точная дата анонса и стоимость Samsung Galaxy S8

Названа дата анонса и стоимость Samsung Galaxy S8. Производитель планирует представить новинку на мероприятии Galaxy Unpacked.
По предварительным данным, презентация смартфона должна состоятся 29 марта. Ранее гаджет будет продемонстрирован только узкому кругу представителей СМИ. Приобрести устройство можно будет гораздо позже – с 24 по 30 апреля. Представители компании признаются, что все отсрочки связаны с производственными проблемами и строгой проверкой качества. Стоимость Galaxy S8 составит 849 долларов.
Известно, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 835, дисплей с разрешением в 840х260 мегапикселей, «улучшенную камеру» и «сглаженный» дизайн. Кроме того, не исключено появление двойного объектива для повышения качества изображения и дактилоскопического сканера.
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