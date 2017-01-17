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Ученые советуют пить вино перед сном

Ученые из США благодаря 13-летнему исследованию пришли к выводу, что регулярное умеренное употребление вина перед сном предотвращает ожирение. Проведенные два независимые друг от друга эксперимента подтвердили, что сдержанное увлечение этим напитком поможет сохранить тонкую талию.

Ученые советуют пить вино перед сном


В рамках одного исследования ученые наблюдали за показателями веса, потребления алкоголя и физической активности у 20 тысяч женщин, в результате чего выяснилось, что употребляющие вино в умеренных количествах женщины, набирали лишний вес реже, чем тем, кто совершенно не принимал данный напиток. Также параллельно проводился эксперимент на грызунах, которым давали экстракт ресвератрола, являющегося активным ингредиентом вина, в результате чего мыши теряли вес или сохраняли его.

Ресвератрол является природной формой фенольного соединения со свойствами антиоксиданта, а также данный ингредиент при употреблении вина стимулирует выработку в организме клеток, которые облегчают процесс сжигания жира и сохраняют нормальный вес в организме. Также данное вещество имеет противоопухолевые, противовоспалительные, кардио- и нейропротекторные свойства.


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