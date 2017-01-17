Ученые советуют пить вино перед сном

В рамках одного исследования ученые наблюдали за показателями веса, потребления алкоголя и физической активности у 20 тысяч женщин, в результате чего выяснилось, что употребляющие вино в умеренных количествах женщины, набирали лишний вес реже, чем тем, кто совершенно не принимал данный напиток. Также параллельно проводился эксперимент на грызунах, которым давали экстракт ресвератрола, являющегося активным ингредиентом вина, в результате чего мыши теряли вес или сохраняли его.Ресвератрол является природной формой фенольного соединения со свойствами антиоксиданта, а также данный ингредиент при употреблении вина стимулирует выработку в организме клеток, которые облегчают процесс сжигания жира и сохраняют нормальный вес в организме. Также данное вещество имеет противоопухолевые, противовоспалительные, кардио- и нейропротекторные свойства.

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