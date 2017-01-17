Ученые: На экзопланете Проксима b наблюдается смена дня и ночи

На экзопланете Проксимы b наблюдается смена дня и ночи. Ученые уверены, что близкая планета к Земле, не всегда повёрнута к своей звезде одной стороной.
Американский ученый решил провести расследование, и определить вытянутость орбиты планеты Проксимы b относительно её звезды. Специалист сделал вывод, что планета таки вращается, правда, скорее всего не по круговой орбите. Это доказывает то, что на Проксиме b возможно существует день и ночь, что влияет на климат более мягко. Изначально планету Проксиму b обнаружили благодаря колебаниям лучевой скорости. Данная планета практически в полтора раза массивнее Земли.
Если говорить о вытянутости орбиты, то у планеты Проксимы b она достаточно высокая. Подобный случай заметен у Плутона. Также ученые считают, что форма вращения орбиты Проксимы b имеет огромное значения. В данном случае есть два способа – лунный и меркурианский. Если говорить о лунном, то можно взять в пример Луну и Землю. Луна смотрит на Землю лишь одной стороной всегда. На видимой стороне очень жарко, а на задней всегда холодно. Эксцентриситет орбиты Проксимы b составляет 0.25.
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