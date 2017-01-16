Ученые Китая разработали самый мощный в мире лазер на свободных электронах‍

Ученые из Китая, представляющие местную Академию наук, в рамках исследований изобрели мощнейший в мире лазер, функционирующий на свободных электронах. Сведениями о работе экспертов делится информационное ведомство "Синьхуа".
Китайские ученые в рамках работы смогли изобрести лазер на свободных электронах, который является самым мощным в мире на сегодняшний день. Разработка, по словам авторов исследования, генерирует самое яркое ультрафиолетовое излучение. Научный объект способен создавать импульсы в 140 триллионов фотонов, что происходит за каждую пикосекунду. Благодаря такой скорости данное излучение является самым ярким из имеющихся в мире. Ученые могут применять вышеупомянутый лазер в достаточно значительном количестве областей, особенно в физико-химических. Как отметили создатели объекта, 90% от всех комплектующих разработки произведены непосредственно в Китае. Сейчас специалисты занимаются исследованиями и доработкой лазера.
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