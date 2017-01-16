Вирусная программа Ragebot может удалять другие вирусы с ПК

Вирусная программа Ragebot инфицирует архивы ПК, и удаляет другие вирусные программы. Программа представляет собой троянского червя, который распространяется с помощью системы Virtual Network Computing.
Попадая на ПК BackDoor.Ragebot.45 осуществляет запуск сервера FTP и сбрасывает в систему свою копию. После этого он ищет доступные сети удалённого доступа с портом 5900, и если находит их, пытается получить доступ путём подбора пароля. Как только доступ получен, BackDoor.Ragebot.45 устанавливает соединение через систему Virtual Network Computing. Вирусная программа Ragebot способна внедрять в RAR-архивы копию под видом файлов с расширением exe, но пользователь должен запустить файл для исполнения. По команде взломщиков BackDoor.Ragebot.45 также находит и удаляет троянские программы.
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