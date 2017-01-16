В Китае нашли обугленные семена пшеницы возрастом 2,8 тысяч лет

Необычная находка была сделана на территории провинции Шэньси. Как информирует Интернациональное радио Китая, обугленные семена пшеницы представляют собой высокий интерес для науки по той причине, что это позволяет пересмотреть некоторые факты об историческом развитии государства. Ученые предполагают, что обнаруженное хранилище зерновых использовалось во времена правления династии Западная Чжоу. Последняя существовала в период 1046 - 770 гг. до н.э..Археологи проводили раскопки неподалеку от города Сиань. В Этом месте ранее располагался городок Хаоцзин. Предположительно, уже в то время пшеница была достаточно широко распространена на территории региона, о чем заявляют китайские археологи. Новое открытие позволяет подтвердить, что пшеница была в указанной местности как минимум с середины времени правления династии Западная Чжоу.

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