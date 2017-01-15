Microsoft поможет бюджетным ноутбукам стать дешевле

Согласно предоставленным данным, уже с марта 2017 года цена лицензий к относительно недорогим ноутбукам с мониторами диагональю до 14,1 дюйма для вендоров-партнеров Microsoft станет меньше, нежели наблюдалось в 2016. Снизить стоимость ОС разработчик решил в связи со значительной конкуренцией сбоку хромбуков. Последние, как правило, стоят меньше Windows-устройств, хотя характеристики при этом сопоставимы. Низкая цена возможна благодаря тому, что Google не взимает с вендоров отчисления за Chrome OS.Эксперты выделяют, что затраты разработчиков на установку Windows обусловлены размером дисплеев ноутбуков, а также зависят от рынка продаж, технической оснастки и конструкции товара. Прежде Microsoft предлагала партнерам бесплатную Windows 8.1 with Bing, но только для ноутбуков не дороже $250.

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