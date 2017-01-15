Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос

Американские ученые NASA рассказали о первой отправке в космос рыб. По словам экспертов, это было сделано для более детального изучения отрицательного влияния открытого космического пространства на организм человека. Выяснилось, что длительное пребывание в космосе может вызывать у астронавтов потерю зрения, сердечные и желудочные патологии.Впервые самку и самца Японской оризии отправили в космос в 1994 году. Во время перелета из оплодотворенных икринок появились мальки. Это сделало Японскую оризию первым видом, который смог завершить полный цикл воспроизводства в космосе. Спустя время первые рыбы-космонавты благополучно вернулись на Землю, однако, с рядом серьезных заболеваний.По словам ученых, вернувшиеся из космоса рыбки стали первым образцом живого организма, жизненный цикл которого начался в космическом пространстве. Ученые наблюдали за рыбками в режиме реального времени. Эксперимент показал, что условия микрогравитации отрицательно воздействуют на живой организм. От него страдают сердце, желудок, зрение и даже кости.

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