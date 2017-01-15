В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО

Во время связи с наземной базой космонавт Майкл Финк показывал специалистам из NASA отделение топливного бака. Данная часть корабля отделяется от него и обычно сгорает в слоях атмосферы. Во время прямой трансляции помимо темного бака виден и некий объект, который не уступает ему по размерам. Изначально пользователи сети стали предполагать, что это образование имеет объяснимую природу и состоит изо льда или пены, однако позже они заметили, что НЛО двигался по собственной траектории, а не вместе с баком.Сотрудники NASAтакже заметили этот объект, а потому поспешили увеличить яркость картинки, чтобы размыть силуэт НЛО. Однако они не смогли скрыть появление первого объекта, который походил на яркий белый круг. О подобных НЛО сообщал еще Джон Гленн, он рассказывал о космических объектах, которые походили на снежный рой, кружащий возле корабля.Таким образом, в объективы космонавтов попало два различных НЛО, один из которых способен образовывать необычные по своей форме структуры.

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