Эмблему нового экипажа МКС украсят рисунками Циолковского

Представляющий Россию Федор Юрчихин, который на МКС отправится с коллегой из США Джеком Фишером, рассказал, что идеи для отметок черпались у эмблемы второй лунной миссии "Аполлон-12". Следующий за кораблем шлейф из многочисленных звезд является отсылкой к планируемой экспедиции МКС-52. В контуре Земли авторы эмблемы разместили рисунки ученого Константина Циолковского. Приурочено это к тому, что в 2017 году будет праздноваться 160 лет со дня рождения изобретателя.Эмблема "Союза МС-05" включает мишень контроля стыковки из линий, а символизирует рисунок прибытие корабля к намеченной цели. Любой из представленных элементов, как правило, связан с каким-нибудь реальным образом или событием. Победителем организованного Роскосмосом конкурса на эскиз будущей эмблемы миссии на МКС 52/53 признана Анастасия Тимофеева, о чем сообщили еще 21 декабря.

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