Эмблему нового экипажа МКС украсят рисунками Циолковского

Роскосмос продемонстрировал широким массам эмблемы экипажей миссий на МКС, которые в 2017 году двинутся к станции на "Союзе МС-04" и "Союзе МС-05". Украсят отличительные знаки работами Константина Циолковского.
Представляющий Россию Федор Юрчихин, который на МКС отправится с коллегой из США Джеком Фишером, рассказал, что идеи для отметок черпались у эмблемы второй лунной миссии "Аполлон-12". Следующий за кораблем шлейф из многочисленных звезд является отсылкой к планируемой экспедиции МКС-52. В контуре Земли авторы эмблемы разместили рисунки ученого Константина Циолковского. Приурочено это к тому, что в 2017 году будет праздноваться 160 лет со дня рождения изобретателя.
Эмблема "Союза МС-05" включает мишень контроля стыковки из линий, а символизирует рисунок прибытие корабля к намеченной цели. Любой из представленных элементов, как правило, связан с каким-нибудь реальным образом или событием. Победителем организованного Роскосмосом конкурса на эскиз будущей эмблемы миссии на МКС 52/53 признана Анастасия Тимофеева, о чем сообщили еще 21 декабря.
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