Ученые: Лучший возраст для покупки первого смартфона наступает в 8-10 лет

Как оказалось, из 1500 человек, которые приняли участие в опросе, 38% купили своему ребенку первый смартфон в возрасте восьми лет. 25% приобрели телефон перед началом учебы в первом классе, 20% во втором классе, и лишь 9% опрошенных чехов признались, что всю младшую школу их ребенок ходил без собственного смартфона.Ученые проанализировали полученные в ходе опроса данные и подтвердили, что лучшим решением для родителей будет покупка первого смартфона в возрасте не ранее 8-10 лет. Стоит отметить, что первый личный гаджет не должен быть слишком дорогим, а основной его функцией должна быть связь с родителями, так как установленные на устройстве приложения могут отвлекать неокрепшие умы детей младшего школьного возраста от учебы.

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