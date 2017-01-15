Авторизация
 
  • 07:15 – Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео 
  • 07:15 – Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло 
  • 07:08 – В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку 
  • 07:08 – Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia 


Ученые: Лучший возраст для покупки первого смартфона наступает в 8-10 лет

Ученые считают, что самый первый смартфон ребенку лучше покупать в возрасте 8-10 лет. К такому выводу специалисты их Чехии пришли в ходе опроса среди родителей школьников.

Ученые: Лучший возраст для покупки первого смартфона наступает в 8-10 лет


Как оказалось, из 1500 человек, которые приняли участие в опросе, 38% купили своему ребенку первый смартфон в возрасте восьми лет. 25% приобрели телефон перед началом учебы в первом классе, 20% во втором классе, и лишь 9% опрошенных чехов признались, что всю младшую школу их ребенок ходил без собственного смартфона.

Ученые проанализировали полученные в ходе опроса данные и подтвердили, что лучшим решением для родителей будет покупка первого смартфона в возрасте не ранее 8-10 лет. Стоит отметить, что первый личный гаджет не должен быть слишком дорогим, а основной его функцией должна быть связь с родителями, так как установленные на устройстве приложения могут отвлекать неокрепшие умы детей младшего школьного возраста от учебы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170519-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 881
  • 0
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 1 337
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 085
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 082
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 038
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 986
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 960
  • 0
Анастасия Волочкова показала свою выпавшую «киску-мурыску» из крошечных трусиков
  • 15:15
  • 894
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Авиакатастрофа в Киргизии сегодня 16.01 17: последние новости, число погибших,видео
  • 07:15
  • 0
  • 0
Самолет упал сегодня 16 января 2017 в Бишкеке: последние новости, фото и видео, сколько погибло
  • 07:15
  • 0
  • 0
В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку
  • 07:08
  • 0
  • 0
Perodua опубликовала фото рейсталингового ситикара Axia
  • 07:08
  • 0
  • 0
Шерлок Холмс 5 сезон дата выхода, на сколько сезонов продлили сериал
  • 07:04
  • 0
  • 0
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 16 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 16.01.2017
  • 07:01
  • 0
  • 0
ICI & NYMEX: Мировые цены на нефть растут
  • 07:00
  • 0
  • 0
Ученые проектируют небоскреб высотой в 5 км, который спасет территорию от смога
  • 07:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров