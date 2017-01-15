Использование детьми современных гаджетов крайне им полезно – Ученые

По мнению ученых из Оксфорда, умеренное использование современных гаджетов идёт детям только на пользу. Британскими исследователями было проведено продолжительное исследование в отношении того, влияет ли увлечение мобильными устройствами, а также LED- SMART-телевизорами на здоровье подрастающего поколения. В ходе эксперимента было задействовано 120 тысяч детей сов сей страны младшего школьного возраста.Масштабный комплексный анализ показал, что развитие детей (девочек и мальчиков) прогрессирует вследствие того, что современные гаджеты предоставляют детям широкую информацию о развитии мира. Таким образом у ребёнка формируется представление о жизни и времени.Итогом обследования стал список рекомендаций родителям в отношении каждого гаджета. Рекомендовано смотреть телевизор не более 4-х часов в день, видеоиграми следует увлекаться не более 1,5 часа в течение суток. На протяжении дня пользоваться смартфоном или планшетом можно не более 2-х часов в день, а ноутбуком или персональным компьютером – 4,2 часа.

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