Использование детьми современных гаджетов крайне им полезно – Ученые

Специалисты Оксфорда провели обследование по определению того, сколько времени современные дети могут пользоваться гаджетами (смартфонами, планшетами, ноутбуками) и идёт ли это им на пользу. Создав подробный список рекомендаций, ученые опубликовали его в журнале Psychological Science.
По мнению ученых из Оксфорда, умеренное использование современных гаджетов идёт детям только на пользу. Британскими исследователями было проведено продолжительное исследование в отношении того, влияет ли увлечение мобильными устройствами, а также LED- SMART-телевизорами на здоровье подрастающего поколения. В ходе эксперимента было задействовано 120 тысяч детей сов сей страны младшего школьного возраста. Масштабный комплексный анализ показал, что развитие детей (девочек и мальчиков) прогрессирует вследствие того, что современные гаджеты предоставляют детям широкую информацию о развитии мира. Таким образом у ребёнка формируется представление о жизни и времени. Итогом обследования стал список рекомендаций родителям в отношении каждого гаджета. Рекомендовано смотреть телевизор не более 4-х часов в день, видеоиграми следует увлекаться не более 1,5 часа в течение суток. На протяжении дня пользоваться смартфоном или планшетом можно не более 2-х часов в день, а ноутбуком или персональным компьютером – 4,2 часа.
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