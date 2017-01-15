Учёные: Динозавры вымерли из-за капель серной кислоты

Учёные провели испытание, в котором воссоздали условия климата на Земле, которые привели к вымиранию динозавров. Причиной исчезновения жизни на планете в тот период специалисты считают капли серной кислоты.
Прежде учёные считали, что причиной исчезновения динозавров стали облака пыли, которые поднялись в воздух после падения астероида. Недавно специалисты разработали модель, с помощью которой определили, что решающую роль в катаклизмах, происходящих в тот период, сыграли капли серной кислоты, поднявшиеся в воздух. Они перекрыли доступ солнечного света и тепла к планете, вследствие чего исчезли все растения, и вымерли динозавры. Температура воды значительно снизилась, из-за чего претерпели изменения и водные экосистемы планеты.
Для изучения глобальной катастрофы, учёные впервые использовали компьютерные модели, применяющиеся в исследовании различных климатических процессов.
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