Учёные: Динозавры вымерли из-за капель серной кислоты

Прежде учёные считали, что причиной исчезновения динозавров стали облака пыли, которые поднялись в воздух после падения астероида. Недавно специалисты разработали модель, с помощью которой определили, что решающую роль в катаклизмах, происходящих в тот период, сыграли капли серной кислоты, поднявшиеся в воздух. Они перекрыли доступ солнечного света и тепла к планете, вследствие чего исчезли все растения, и вымерли динозавры. Температура воды значительно снизилась, из-за чего претерпели изменения и водные экосистемы планеты.Для изучения глобальной катастрофы, учёные впервые использовали компьютерные модели, применяющиеся в исследовании различных климатических процессов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170427-news.html