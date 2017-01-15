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Учёные не рекомендуют спать на спине на последних месяцах беременности

Учёные не рекомендуют женщинам спать на спине на последних месяцах беременности. Как сообщают специалисты, такое положение может спровоцировать повреждение плода.

Учёные не рекомендуют спать на спине на последних месяцах беременности


Учёные университета Окленда провели эксперимент с участием здоровых женщин, которые находились на последних месяцах беременности. Участницы лежали в течении получаса в разных позах. Результаты показали, что для женщин в положении лежание на спине может привести к рождению мёртвого ребёнка.

Как сообщают специалисты, причиной этого может стать уменьшение у плода сердечных сокращений, и количества кислорода, который поступает к нему через кровь, когда женщина лежит на спине. На 7-9 месяцах беременности медики рекомендуют женщинам лежать во время отдыха и сна на левом боку.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/170414-news.html
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