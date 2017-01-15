Учёные не рекомендуют спать на спине на последних месяцах беременности

Учёные университета Окленда провели эксперимент с участием здоровых женщин, которые находились на последних месяцах беременности. Участницы лежали в течении получаса в разных позах. Результаты показали, что для женщин в положении лежание на спине может привести к рождению мёртвого ребёнка.Как сообщают специалисты, причиной этого может стать уменьшение у плода сердечных сокращений, и количества кислорода, который поступает к нему через кровь, когда женщина лежит на спине. На 7-9 месяцах беременности медики рекомендуют женщинам лежать во время отдыха и сна на левом боку.

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