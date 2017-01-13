В России стартовали продажи Samsung Galaxy A 2017 года

Samsung Galaxy A3 представлен дисплеем Super AMOLED 720х1280 в 4,7-дюйма, процессором Exynos 7870 (1,6 ГГц, 8 ядер), ОЗУ в 2 Гб, 16 Гб ОП, биметрическим сканером. Стоимость устройства составляет порядка 23 тыс. рублей.Samsung Galaxy A5 получил дисплей с разрешением 1920х1080 в 5,2 дюйма, две камеры - фронтальную и основную на 16 Мп, процессор Samsung Exynos 7880 на 1,9 ГГц, внутреннюю память размером в 32 Гб и оперативную на 32 Гб. Стоимость новинки стартует с 28 тыс. рублей.Samsung Galaxy A7 имеет самый большой экран из серии – 5,7 дюймов и две камеры, как у предшественника. Работа гаджета осуществляется с помощью процессора Exynos 7880 на 1,9 ГГц. Объем памяти равен 32 и 3 Гб. Реализуется смартфон за 33 тыс. рублей.Все новые смартфоны соответствуют стандарту IP68, гарантирующему 30-минутную работу на глубине до метра и защиту от пыли.

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