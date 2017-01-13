За сутки на Nokia 6 оформлено свыше 250 тысяч предзаказов

Всего за сутки после официального старта предварительного заказа нового смартфона Nokia 6 собралось более 250 тысяч заявок. Соответствующие данные об оформленных заказах сообщает магазин JD.
Китайский магазин JD обработал не менее 250 тысяч заявок, которые поступили в течение суток на предварительный заказ смартфона Nokia 6. Согласно официальным данным, количество приобретений продолжает расти. Как известно, накануне был выпущен на предварительный заказа новый смартфон Nokia 6. Предполагается, что новинка будет презентована широким массам 26 февраля, то есть за день до выставки в Барселоне. Телефон имеет 5,5-дюймовый экран, апроизводительность обеспечивает процессор Snapdragon 430. Аккумулятор рассчитан 3000 мАч, а камеры на 8 и 16 Мп, имеется в наличии датчик отпечатков пальцев. Nokia 6 будет работать на новой системе Android 7.0. На данный момент гаджет показан только в черном цвете, но предполагается, что для Китая будет презентована еще одна расцветка. Стоимость новинки составляет около 245 долларов.
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