Губернатор Куйвашев Евгений презентует японцам потенциал Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будет презентовать бизнесменам из Японии потенциал земель. В посольстве азиатской страны, располагающемся в столице РФ, пройдёт эта презентация. Форум состоится в рамках подготовки к выставке международного формата «Иннпром-2017».
Сообщается, что данная презентация будет проходить в знак договора, который был ранее достигнут между главой РФ — Владимиром Путиным и премьер-министром Японии. Подготовления к мероприятию– это один из основных вопросов будущей встречи Минпромторга РФ с его японским кoллегой Хиросигэ Сэко. Посетить мероприятие смогут около восьмидесяти представителей разного бизнеса азиатского государства. Планируется, что на самой выставке возможность будет встретить глав разных корпораций страны-партнёра, таких, как: Fаnuc Cщrporation, Yamazaki Mazak Corporation, Mitutoyo Corporation.
Как ранее писали некоторые СМИ, одной из тем международной конференции будет вопрос «Умного технологического производства». Стоит отметить, что площадь национальной экспозиции страны, которая выступает партнёром данного мероприятия, составит более четырех тысяч квадратных метров. Напомним, что ранее президент Роcсии Владимир Путин находился в Японии, чтобы совершить заключение по вопросам Курильских островов. Кроме указанного вопроса, были рассмотрены также и другие возможности сотрудничества между Россией и Японией.
gazeta.kg
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