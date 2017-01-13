Ученые указали на основной фактор старения

Сообщается, что ученые во время исследования обнаружили протеин под названием TZAP, способный устанавливать предел некой длины теломер. Как утверждает Лаззерини Денчи, один из авторов научного проекта, обнаруженный процесс позволяет клеткам немного размножаться. По словам исследователей, за последние 20 лет было открыто лишь два соединения, включая это, что позволяет связывать участки хромосом с обнаруженными теломерами.Как утверждают американские специалисты, теломеры могут выполнять защитную функцию и с возрастом их размеры уменьшаются. По словам ученым, к зрелому возрасту они могут сократиться до четырех раз. Исследователи помогают, что результаты данного открытия свидетельствуют об основном факторе старения, так как деградация подобных соединений связана с продолжительностью жизни.

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