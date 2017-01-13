В Японии впервые выращен кишечник из стволовых клеток

Японские ученые в рамках исследований сумели вырастить абсолютно здоровый и функционирующий кишечник из стволовых клеток. Об этом проинформировало пресс-ведомство Национального центра детского здоровья и развития.
Из эмбриональных человеческих стволовых клеток, что наблюдается впервые в истории, удалось вырастить полноценный кишечник, что, по мнению научных работников, впоследствии поможет в борьбе с различными трудноизлечимыми заболеваниями, в том числе с болезнью Крона. В полной мере функционирующий кишечник был разработан группой экспертов благодаря работе японского исследовательского центра во главе которого стоит Хидэнори Акуцу. Отмечается, что вышеупомянутый кишечник создавался посредством вовлечения 3 видов белков, а один сантиметр органа формируется за 1-2 месяца. Стоит отметить, что важной характеристикой является то, что лабораторный кишечник может поглощать переваренную пищу, впитывая при этом протеины и воду. Исследования в данной области продолжаются.
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