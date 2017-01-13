Компания Amazon планирует нанять более 100 тысяч сотрудников в ближайшие 1,5 года

Американская компания Amazon, которая является крупнейшей в мире по реализации товаров через интернет, намерена принять на работу более 100 тысяч сотрудников в ближайшие 1,5 года. Она является первой среди работодателей США, и оплачивает обучение своим работникам.
К середине 2018 года компания Amazon намерена увеличить число своих рабочих мест со 180 тысяч до 280 тысяч, за последние пять лет в ней уже были созданы 150 тысяч рабочих мест. В настоящее время 9 процентов сотрудников компании Amazon участвуют в инновационном проекте "Выбор карьеры", в котором она финансирует на 95 процентов обучение в таких сферах, как автоматизированное проектирование, авиационная механика, технологии работы станков, уход за больными, медицинские профессии и других. Интернет-магазин Amazon был запущен в 1995 году, на данный момент компания работает в США, Европе, Канаде, Японии, Китае и Бразилии.
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