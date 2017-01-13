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Ученые: Молодежь боится взрослеть из-за глобальных проблем

Ученые из США выяснили, что современная молодежь боится взрослеть из-за глобальных мировых проблем. Молодые люди этого поколения воспринимают взросление только с негативной точки зрения.

Ученые: Молодежь боится взрослеть из-за глобальных проблем


Социологи решили провести исследование среди студентов США. В опросе участвовала более 3 300 людей. Также среди респондентов были люди, уже закончившие обучение, но в разное время. Изначально целью исследования ученых было изучить рацион студентов и связать проблемы пищеварительной системы с психологическими расстройствами. Между делом, студенты делились своими страхами взросления и сообщали свое отношение к скорой взрослой жизни.

По результатам опроса оказалось, что «сетевое» поколение чувствует беспокойство по поводу взросление намного больше, чем все предыдущие поколения. Взрослая жизнь у респондентов не характеризуется ни с чем хорошим, поэтому большинство пытаются от нее оградится. Молодые люди не заводят свои семьи, продолжают жить с родителями, не устраиваются на стабильную работу и не хотят принимать на себя ответственность за свои действия.

Ученые считают, что такое восприятия напрямую связано с глобальными проблемами. Молодежь пугает экономический кризис, сложность приобретения собственного жилища, растущая безработица и социальное неравенство. Ученые также отметили, что негативным фактором в некоторых случаях является чрезмерная опека родителей над детьми.

Авторы работ заявили, что их исследование не может доказывать на 100% их гипотезу, так как опрос проводился среди учащихся. Вполне возможно, ровесники респондентов, не являющиеся студентами, могли дать другие ответы и изменить статистику.


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