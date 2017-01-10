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Повышение по службе оказывает двойной эффект на здоровье

Научные сотрудники Университета Стокгольма узнали о том, что повышение по карьерной лестнице может отразиться на здоровье. Об этом красноречиво говорят данные последних исследований в этой области.

Повышение по службе оказывает двойной эффект на здоровье


По мнению экспертов, во время повышения по работе человек не только увеличивает свою самооценку, поднимается на новый социальный уровень и получает перспективы возрастания денежных вознаграждений, но и может приобрести проблемы со здоровьем. Ученые объясняют такую тенденцию тем, что человеку трудно привыкнуть к новым обязанностям, из-за чего возникает постоянное напряжение и стресс.

Такое «побочный эффект» может наблюдаться на протяжении четырёх лет, за это время человек полностью привыкает к новой должности, обязанностям и нагрузкам. Ученые сделали такие выводы после исследования с участием 2000 женщин и 1400 мужчин. Многие из добровольцев неоднократно получали повышение по карьерной лестнице.

Люди должны были дать оценку своего состояния здоровья от отметки «очень хорошее» до «очень плохое». Также респонденты отвечали на ряд вопросов, связанных с уровнем депрессии.


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