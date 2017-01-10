Российские ученые в Индийском океане проведут научную экспедицию

Ученые из России в скором времени начнут исследовательскую миссию в Индийском океане. Научные сотрудники отправятся в экспедицию на судне «Академик Борис Петров», который несколько дней назад отремонтировали в Китае.
5 января закончилась четырехлетняя починка научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» в порту Тяньцзиня. Теперь корабль держит путь по направлению к порту приписки в Калининграде. После «Академик Борис Петров» отправится в Индийский океан.
В экспедиции примут участие геофизик, гидрологи, биологи и метеорологи. Из всех групп ученых лишь последние работали в Индийском океане в 2016 году. Все остальные не были в этом водном пространстве со времен СССР. Биологи настроены на исследование экосистемы третьего по площади океана. Первоочередными задачами являются вылов живых существ и изучение фитопланктона. Геофизики примутся за работу на Восточном Индоокеанском хребте, а гидрологи - в экваториальном течении Тареева.
Сотрудники Института Океанологии РАН возлагают большие надежды на эту экспедицию. Российские ученые намерены добиться новых результатов в своих исследованиях.
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