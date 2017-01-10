Компания Yahoo отказывается от старого названия и руководства

Об этом сообщили представители компании. На сегодня продолжаются переговоры с Verizon, в рамках которых Yahoo обзаведется новыми хозяевами. В частности, это подразумевает смену названия на Altaba, получение 15% акций Alibaba и контрольного пакета Yahoo Japan. Планируется, что компания лишится Марисса Майера и Дэвида Фило, а пост президента займет Эрик Брандт.Вместе с этим, отмечают эксперты, продажа Yahoo сейчас под вопросом. Связано это с хакерскими атаками, благодаря которым злоумышленники смогли заполучить доступ к большей части аккаунтов пользователей ресурса. Несмотря на это, ориентировочно этой весной Verizon может приобрести Yahoo.

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