Компания Yahoo отказывается от старого названия и руководства

Yahoo заявила о продолжении переговоров по покупке компании с Verizon. Если сделка пройдет успешно, то американский поисковый ресурс сменит название и руководство.
Об этом сообщили представители компании. На сегодня продолжаются переговоры с Verizon, в рамках которых Yahoo обзаведется новыми хозяевами. В частности, это подразумевает смену названия на Altaba, получение 15% акций Alibaba и контрольного пакета Yahoo Japan. Планируется, что компания лишится Марисса Майера и Дэвида Фило, а пост президента займет Эрик Брандт.
Вместе с этим, отмечают эксперты, продажа Yahoo сейчас под вопросом. Связано это с хакерскими атаками, благодаря которым злоумышленники смогли заполучить доступ к большей части аккаунтов пользователей ресурса. Несмотря на это, ориентировочно этой весной Verizon может приобрести Yahoo.
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