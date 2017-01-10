МТС: Впервые зафиксировано сокращение звонков в новогоднюю ночь

Количество звонков абонентов МТС в Сибири в первый час после прихода 2017 года уменьшилось на 20%. Данный регион показал наибольшее падение длительности поздравительных звонков. Наиболее "разговорчивыми", согласно отчетам оператора, оказались обитатели Северо-Западного региона, где количество звонков с поздравлениями повысилось на 3,6%, по сравнению с 2016 годом.В компании МТС отметили, что жители России предпочитают вместо стандартных бесед видеосвязь. В первый час после наступления 2017 года граждане потратили 170 ТБ посредством видеосвязи, используя для этого мессенджеры. Этот уровень оказался на 86% выше показателя минувшего года. Потребление трафика больше всего подскочило в столичном регионе, где за час после боя курантов потребление интернета повысилось в 2,2 раза.

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