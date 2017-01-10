Астрономы обнаружили абсолютно новый тип кольцеобразных галактик

Ученые смогли обнаружить галактику совершенно нового типа, который ранее еще не встречался. Она расположена в 359 миллионов световых лет от Солнца.
Более подробно с научной статьей можно ознакомиться на страницах специализированного издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Галактика получила название PGC 1000714 и является редким примером кольцеобразной галактики – когда внешнее кольцо молодых звезд окружает более старое ядро.
Однако после более детального изучения астрономы удивились – в центре галактики находится не одно, а два концентрических кольцах. Такой тип галактик встретился ученым впервые. Наиболее распространёнными считаются спиральные галактики и эллиптические, именно к первым и относится Млечный путь.
Впервые кольцообразную галактику «распознали» в так называемом объекте Хога, который расположен в созвездии Змеи. Галактики с одним кольцом очень редкое явление, а с двумя ровными кольцами – вообще уникальный случай.
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