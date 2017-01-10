Астрономы обнаружили абсолютно новый тип кольцеобразных галактик

Более подробно с научной статьей можно ознакомиться на страницах специализированного издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Галактика получила название PGC 1000714 и является редким примером кольцеобразной галактики – когда внешнее кольцо молодых звезд окружает более старое ядро.Однако после более детального изучения астрономы удивились – в центре галактики находится не одно, а два концентрических кольцах. Такой тип галактик встретился ученым впервые. Наиболее распространёнными считаются спиральные галактики и эллиптические, именно к первым и относится Млечный путь.Впервые кольцообразную галактику «распознали» в так называемом объекте Хога, который расположен в созвездии Змеи. Галактики с одним кольцом очень редкое явление, а с двумя ровными кольцами – вообще уникальный случай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168216-news.html