Sony опубликовала ТОП самых скачиваемых игр PlayStation Store 2016 года‍

Rocket League создан студией Psyonix. По количеству скачиваний аркада обогнала такие популярные игры, как Call of Duty: Infinite Warfare и Battlefield 1. Стоит отметить, что стоимость рекордсмена значительно ниже, чем игр, не попавших на первое место. Итак, первые пять строчек рейтинга на PS4 заняли: The Division, Call of Duty: Infinite Warfare, Minecraft, Battlefield 1, а также Rocket League.На PS3 места расположились следующим образом, начиная с пятого по первое: Plants vs. Zombies: Garden Warfare, LittleBigPlanet 3, Grand Theft Auto V, The Last of Us, Minecraft. Digimon Story Cyber Sleuth стала лидером скачивания на PlayStation Vita, а Job Simulator - для очков виртуальной реальности.

