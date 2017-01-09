Sony опубликовала ТОП самых скачиваемых игр PlayStation Store 2016 года‍

Sony составила и опубликовала ТОП наиболее скачиваемых на PlayStation Store игр за 2016 год. Аркадный автомобильный футбол Rocket League 2015 года выпуска возглавил список на PlayStation 4.
Rocket League создан студией Psyonix. По количеству скачиваний аркада обогнала такие популярные игры, как Call of Duty: Infinite Warfare и Battlefield 1. Стоит отметить, что стоимость рекордсмена значительно ниже, чем игр, не попавших на первое место. Итак, первые пять строчек рейтинга на PS4 заняли: The Division, Call of Duty: Infinite Warfare, Minecraft, Battlefield 1, а также Rocket League.
На PS3 места расположились следующим образом, начиная с пятого по первое: Plants vs. Zombies: Garden Warfare, LittleBigPlanet 3, Grand Theft Auto V, The Last of Us, Minecraft. Digimon Story Cyber Sleuth стала лидером скачивания на PlayStation Vita, а Job Simulator - для очков виртуальной реальности.
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