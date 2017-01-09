Nokia создает интеллектуального помощника Viki

Nokia создает интеллектуального помощника, для которого зарегистрировано имя Viki. В соответствии с информацией зарубежных источников, компания намерена использовать в качестве основы голосовой интерфейс.
Иными словами, Nokia намерена повторить путь Google, Apple и Microsoft, выпустивших свои аналоги. Помимо этого, в текущем году ожидается появление голосового помощника Bixby, который будет установлен в смартфоны Samsung.
Как стало известно ранее, накануне HMD Global, финская компания, владеющая правами на использование бренда, сообщила о продаже первого Android-смартфона под названием Nokia 6. Гаджет будет реализоваться исключительно на территории Китая, а также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 430 и укомплектован 4 ГБ ОЗУ с 64 ГБ ПЗУ. Помимо этого, пользователей может привлечь дисплей на 5,5 дюймов, способный воспроизводить видео формата Full HD, камера на 16 Mpx и селфишот на 8 Mpx.
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