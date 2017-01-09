Биологи отыскали «коллективную» форму фотосинтеза бактерий

Сообщается, что в процессе работы биологи сумели отыскать несколько видов бактерий под названием Geobacter sulfurreducens и Prosthecochloris aestaurii, которые образуют «коллективную» форму фотосинтеза. По словам специалистов, один микроорганизм, обнаруженный в соленых озерах США, имеет зеленый цвет. Как выяснилось, найденные организмы обычно держатся вместе и используют электроны для фотосинтеза. Вторая бактерия способна перерабатывать в электричество органические отходы, однако не может производить углекислый газ.В результате исследования биологи выяснили, что бактерия P. аestuarii способна забирать производимые другого микроорганизма электроны во время анаэробного фотосинтеза. Как утверждают ученые, подобные взаимодействия ранее замечены не были, поэтому в процессе «коллективной» работы организмы способны дополнять друг друга. По словам Халука Бейенала, руководителя научной группы, данный биологический процесс в природе может быть достаточно распространенным.

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