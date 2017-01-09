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Компания Bethesda гордится решением об отмене компьютерной игры Doom 4

Руководитель компании Bethesda по имени Пит Хайнс заявил, что гордиться решением об отмене компьютерной игры Doom 4. Сообщается, что сотрудники id Software решили вместо выпуска приложения перезапустить серию.

Компания Bethesda гордится решением об отмене компьютерной игры Doom 4


Вице-президент Bethesda Хайнс во время интервью сообщил, что игра Doom 4 в какой-то момент зашла в тупик, поэтому разработчики решили отменить ее выпуск. Сообщается, что во время работы специалисты поняли, что приложение сейчас не соответствует существующим стандартам. Другие же создатели игр утверждали, что игру нельзя назвать плохой, однако она на данный момент существенно отличается от задумки, которая была ранее.
Глава Bethesda утверждает, что решение об отмене выпуска компьютерной игры Doom 4 было достаточно сложным, так как разработчики лишились проекта, в который было вложено много сил и времени. Сейчас специалисты думают, чтобы направить свою деятельность на создание нового приложения, однако подобное решение существенно отразилось на доходах корпорации. Сообщается, что новая серия должна соответствовать задумке и является тем, что нужно было проекту.


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