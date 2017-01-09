Atlassian приобрела систему управления проектами Trello за $425 млн

Компания Аtlassian, являющаяся разработчиком популярного task-менеджера Jira, а также используемого миллионами пользователей мессенджера НipChat, стала владельцем приложения по управлению проектами Trellо за 425 млн долларов. Британское информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление одного из владельцев компании, сообщает о том, что в рамках сделки Аtlassian выплатит денежными средствами 360 млн долларов.Остальная сумма, 65 млн долларов США, будет переведена в виде ценных бумаг (биржевых активов). Об этом заявил в интервью масс-медиа Джей Симонс (Jay Simons), глава компании Аtlassian.

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