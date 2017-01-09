Ученые выяснили, как вернуть утраченные воспоминания

Как сообщили эксперты, вспомнить отдельные моменты собственной жизни можно даже в случае нарушения нейронных связей в головном мозге. При этом у памяти имеется свое нейрохимическое свойство, посредством которого и происходит восстановление забытого.На сегодня ученые проводят подробный анализ участков мозга, ответственных за память и ее восстановление. По итогом нового комплекса изысканий, они смогут дать более подробный отчет относительно методики восстановления воспоминаний без использования сложных процедур, посредством которых оказывается воздействие на отдельные области мозга.

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