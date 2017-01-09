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Ученые выяснили, как вернуть утраченные воспоминания

Ученые определили, как можно возвратить потерянные воспоминания. Группа исследователей Висконсинского университета рассказала об уникальной методике, которая позволит восстановить даже самые давние воспоминания.

Ученые выяснили, как вернуть утраченные воспоминания

Как сообщили эксперты, вспомнить отдельные моменты собственной жизни можно даже в случае нарушения нейронных связей в головном мозге. При этом у памяти имеется свое нейрохимическое свойство, посредством которого и происходит восстановление забытого.
На сегодня ученые проводят подробный анализ участков мозга, ответственных за память и ее восстановление. По итогом нового комплекса изысканий, они смогут дать более подробный отчет относительно методики восстановления воспоминаний без использования сложных процедур, посредством которых оказывается воздействие на отдельные области мозга.


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