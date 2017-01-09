Соцсеть "ВКонтакте" разрешила гражданские браки

Рубен Огасян, гендиректор ТНТ, рассказал, что, объединившись с «ВКонтакте», они рассчитывают завоевать новую аудиторию. В социальных сетях «сидят» молодые люди, а «гражданский брак» как раз в духе их времени. Он назвал нововведение молодежным и прикольным.Пользователи, заметившие изменения, отреагировали по-разному: одни раскритиковали попытку уничтожить семейные ценности, другие идею поддержали.Стоит отметить, что 3 августа 2012 года графа семейного положения не менялась. Тогда разработчики разрешили пользователям указывать однополые отношения.

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