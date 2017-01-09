Ученые обнаружили в космосе базу инопланетян

Местность, где базировались инопланетяне имеет своеобразную структуру. Подобную информацию начал собирать астронавт Базз Олдрин. Отныне спутники Марса будут внимательнее изучаться специалистами и астрономами Nasa.

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