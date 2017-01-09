Steam побил свой рекорд по количеству пользователей

По словам специалистов, столь высокие показатели объясняются повышенным интересом юзеров к данной игре. Чемпионом по количеству одновременных игроков стала Dota 2 – 952 тысяч человек. Второе место получил мультиплеерный шутер CounterStrike: Global Offensive (675 тысяч юзеров). В тройку лидеров также вошел экшн GTA V, который облюбовали 116 тысяч игроков.Примечательно, что численность одновременных пользователей следует четко разделять от реально играющего количества игроков. Многие могут находиться просто в запущенном режиме, занимаясь своими делам.Напомним, что первой значительной отметки Steam достиг еще в 2012 году. Тогда к сервису было одновременно подключено более пяти миллионов пользователей, а уже через три года – в ноябре 2015 года этот показатель составил около 13 миллионов человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168074-news.html