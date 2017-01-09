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Steam побил свой рекорд по количеству пользователей

Steam побил свой рекорд по количеству пользователей. Эта отметка уже перевалила за 14 миллионов.

Steam побил свой рекорд по количеству пользователей


По словам специалистов, столь высокие показатели объясняются повышенным интересом юзеров к данной игре. Чемпионом по количеству одновременных игроков стала Dota 2 – 952 тысяч человек. Второе место получил мультиплеерный шутер CounterStrike: Global Offensive (675 тысяч юзеров). В тройку лидеров также вошел экшн GTA V, который облюбовали 116 тысяч игроков.

Примечательно, что численность одновременных пользователей следует четко разделять от реально играющего количества игроков. Многие могут находиться просто в запущенном режиме, занимаясь своими делам.

Напомним, что первой значительной отметки Steam достиг еще в 2012 году. Тогда к сервису было одновременно подключено более пяти миллионов пользователей, а уже через три года – в ноябре 2015 года этот показатель составил около 13 миллионов человек.


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