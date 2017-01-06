Учёные смогли вырастить человеческий желудок вне тела

Вырастить человеческий желудок отдельно от тела удалось ученым в лабораторных условиях. Теперь появятся новые возможности для изучения причин болезней данного органа и разработки эффективного лечения.
Чтобы создать один из важнейших человеческих органов – желудок – ученые использовали стволовые клетки, а также создали ткань, производящую кислоту. На данный момент есть возможность воссоздать пищеварение в том виде, в каком оно есть в организме и пронаблюдать за этим процессом. Благодаря этому опыту специалисты смогут разработать эффективные лекарства для лечения заболеваний желудка.
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