Учёные смогли вырастить человеческий желудок вне тела

Чтобы создать один из важнейших человеческих органов – желудок – ученые использовали стволовые клетки, а также создали ткань, производящую кислоту. На данный момент есть возможность воссоздать пищеварение в том виде, в каком оно есть в организме и пронаблюдать за этим процессом.Благодаря этому опыту специалисты смогут разработать эффективные лекарства для лечения заболеваний желудка.

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