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Nvidia разработала помощника для водителей с искусственным интеллектом

Компания Nvidia в рамках CES-2017 в Лос-Анджелесе презентовали AI Co-Pilot - виртуального помощника для водителей с искусственным интеллектом. Разработка позволяет следить за ситуацией за дорогой и предупреждать о возможных проблемах.

Nvidia разработала помощника для водителей с искусственным интеллектом


В отличии от автопилотов, которые, в принципе, не особо ориентируются на водителя, разработка Nvidia направлена именно на помощь во время вождения. К примеру, множество камер и датчиков сообщают, когда к транспортному средству приближается объект, который находится в “слепой зоне”. Также система способна анализировать состояние самого водителя, будить его, если он выглядит сонным, распознавать голосовые команды и даже читать по губам.

Когда AI Co-Pilot внедрят в обычную жизнь пока не ясно. Перед этим необходимо подписать ряд договоров с автоконцернами, разработать оптимальный интерфейс и выбрать наиболее удачные датчики. Также необходимо определиться с тем, как именно искусственный интеллект от Nvidia будет изучать новые команды.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166871-news.html
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