Nvidia разработала помощника для водителей с искусственным интеллектом

Компания Nvidia в рамках CES-2017 в Лос-Анджелесе презентовали AI Co-Pilot - виртуального помощника для водителей с искусственным интеллектом. Разработка позволяет следить за ситуацией за дорогой и предупреждать о возможных проблемах.
В отличии от автопилотов, которые, в принципе, не особо ориентируются на водителя, разработка Nvidia направлена именно на помощь во время вождения. К примеру, множество камер и датчиков сообщают, когда к транспортному средству приближается объект, который находится в “слепой зоне”. Также система способна анализировать состояние самого водителя, будить его, если он выглядит сонным, распознавать голосовые команды и даже читать по губам.
Когда AI Co-Pilot внедрят в обычную жизнь пока не ясно. Перед этим необходимо подписать ряд договоров с автоконцернами, разработать оптимальный интерфейс и выбрать наиболее удачные датчики. Также необходимо определиться с тем, как именно искусственный интеллект от Nvidia будет изучать новые команды.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166871-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.