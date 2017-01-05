Ученые составили список полезных продуктов для кишечника

Ученые составили список продуктов, которые благоприятно влияют на кишечник. Среди них оказались картофель, бананы, бобовые и зерновые культуры.
Научные сотрудники уверены, что систематическое употребление этих продуктов поможет сохранить в здоровом состоянии кишечник и улучшить самочувствие в целом. Все дело в том, что эти продукты имеют высокое содержание резистентного крахмала. Именно этот вид пищевых волокон благоприятно сказывается на здоровье человека.
Попадая в организм, крахмал увеличивает уровень короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кишечнике. Эти бактерии являются неотъемлемой составляющей микрофлоры кишечно-желудочного тракта. КЦЖК способствуют быстрому рассасыванию солей, стимулируют кровоток, поддерживают микробное равновесие и являются главным источником энергии для слизистой оболочки. В течение последнего десятилетия ученые особое внимание уделяют резистентному крахмалу. Рекомендуется употреблять в день 30 грамм этого вещества. Такая диета позволит снизить риск возникновение хронических заболеваний. Крахмал содержится в бананах, зерновых и бобовых культурах, а также картофеле.
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