Ученые составили список полезных продуктов для кишечника

Научные сотрудники уверены, что систематическое употребление этих продуктов поможет сохранить в здоровом состоянии кишечник и улучшить самочувствие в целом. Все дело в том, что эти продукты имеют высокое содержание резистентного крахмала. Именно этот вид пищевых волокон благоприятно сказывается на здоровье человека.Попадая в организм, крахмал увеличивает уровень короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кишечнике. Эти бактерии являются неотъемлемой составляющей микрофлоры кишечно-желудочного тракта. КЦЖК способствуют быстрому рассасыванию солей, стимулируют кровоток, поддерживают микробное равновесие и являются главным источником энергии для слизистой оболочки.В течение последнего десятилетия ученые особое внимание уделяют резистентному крахмалу. Рекомендуется употреблять в день 30 грамм этого вещества. Такая диета позволит снизить риск возникновение хронических заболеваний. Крахмал содержится в бананах, зерновых и бобовых культурах, а также картофеле.

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